Цыбульник Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти28.06.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
13.10.1887
ГАДО , Ф - 265-1-7 ,м/к-1887г.,лист-225,зап-24
Рождение ребёнка
04.09.1888
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния Павловна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Цыбульник Косьма Максимович
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния Павловна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Цыбульник Андрей Максимович
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния Павловна
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Цыбульник Илья Максимович
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния Павловна
Рождение ребёнка
28.01.1911
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния Павловна
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-5,зап-6
Смерть
28.06.1916
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно