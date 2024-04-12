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Цыбульник Максим Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1864

Дата смерти

28.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Цыбульник Петр Кириллович

Мать: Цыбульник Матрона Стефановна

Бракосочетание
13.10.1887

Жена: Цыбульник Евфросиния Павловна

ГАДО , Ф - 265-1-7 ,м/к-1887г.,лист-225,зап-24
Рождение ребёнка
04.09.1888

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния Павловна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Цыбульник Косьма Максимович

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния Павловна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Цыбульник Андрей Максимович

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния Павловна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Цыбульник Илья Максимович

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния Павловна

Рождение ребёнка
28.01.1911

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния Павловна

ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-5,зап-6
Смерть
28.06.1916
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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