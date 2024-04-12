Цыбульник Петр Кириллович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Цыбульник Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Цыбульник Максим Петрович
Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Цыбульник Моккий Петрович
Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
27.01.1871
Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
20.04.1874
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
11.10.1876
Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
27.06.1882
Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна
Смерть
Неизвестно