Цыбульник Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1848
Россия Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Рождение
1874
Рождение ребёнка
05.02.1913
Сын: Цыбульник Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Цыбульник Феодосия Ивановна
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-116,зап-5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно