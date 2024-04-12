Цыбульник Андрей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульник Андрей Максимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

17.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Цыбульник Максим Петрович

Мать: Цыбульник Евфросиния Павловна

Смерть
17.05.1915
Убит на 1-й МВ
Военная служба
1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 123-й пехотный Козловский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол. Причина выбытия убит Дата выбытия 17.05.1915 Тип документа Именн... Показать все
Бракосочетание
29.01.1917

Жена: Мария Васильевна

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