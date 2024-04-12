Цыбульник Андрей Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти17.05.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Смерть
17.05.1915
Убит на 1-й МВ
Военная служба
1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 123-й пехотный Козловский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол. Причина выбытия убит Дата выбытия 17.05.1915 Тип документа Именн... Показать все
Бракосочетание
29.01.1917
Жена: Мария Васильевна