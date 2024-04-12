Цыбульник (Казарова) Евфросиния Павловна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
13.10.1887
ГАДО , Ф - 265-1-7 ,м/к-1887г.,лист-225,зап-24
Рождение ребёнка
04.09.1888
Дочь: Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Цыбульник Максим Петрович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Цыбульник Косьма Максимович
Отец ребёнка: Цыбульник Максим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Цыбульник Андрей Максимович
Отец ребёнка: Цыбульник Максим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Цыбульник Илья Максимович
Отец ребёнка: Цыбульник Максим Петрович
Рождение ребёнка
28.01.1911
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Цыбульник Максим Петрович
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-5,зап-6
Смерть
Неизвестно