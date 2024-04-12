Цыбульник (Казарова) Евфросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульник (Казарова) Евфросиния Павловна

Место рождения

Озёрное

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1887

Муж: Цыбульник Максим Петрович

ГАДО , Ф - 265-1-7 ,м/к-1887г.,лист-225,зап-24
Рождение ребёнка
04.09.1888

Дочь: Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Цыбульник Максим Петрович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Цыбульник Косьма Максимович

Отец ребёнка: Цыбульник Максим Петрович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Цыбульник Андрей Максимович

Отец ребёнка: Цыбульник Максим Петрович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Цыбульник Илья Максимович

Отец ребёнка: Цыбульник Максим Петрович

Рождение ребёнка
28.01.1911

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Цыбульник Максим Петрович

ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-5,зап-6
Смерть
Неизвестно
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