Цыбульник Петр Косьмин
Место рождения
Дата рождения24.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1911
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-19,зап-46
Крещение
24.08.1911
Godparents:Криволукские крестьяне : Григорий Петрович Быховец и Ивана Захаренко - жена Юлия Матвеева
Военная служба
С ?.10.1933 по 23.05.1952
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
ЦАМО РФ , шк-223,ящ-15
Ранение
23.08.1941
1149сп выбыл по ранению
ЦАМО РФ , Ф - 7813-251252-2
Смерть
Неизвестно