Цыбульник Петр Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбульник Петр Косьмин

Цыбульник Петр Косьмин

avatar

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

24.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1911

Отец: Цыбульник Косьма Максимович

Мать: Цыбульник Агрипина Федоровна

ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-19,зап-46
Крещение
24.08.1911
Godparents:Криволукские крестьяне : Григорий Петрович Быховец и Ивана Захаренко - жена Юлия Матвеева
Военная служба
С ?.10.1933 по 23.05.1952
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
ЦАМО РФ , шк-223,ящ-15
Ранение
23.08.1941
1149сп выбыл по ранению
ЦАМО РФ , Ф - 7813-251252-2
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close