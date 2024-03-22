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Подрядовъ Кузьма

Место рождения

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Подрядовъ Яковъ

Мать: Подрядова Лукерья Кириллова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ховронья

Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Подрядовъ Григорий

Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрядова Марина Дмитріева

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