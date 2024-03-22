Подрядовъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Подрядовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ховронья
Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Подрядовъ Григорий
Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Подрядова Марина Дмитріева
Бракосочетание
Неизвестно