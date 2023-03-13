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Подрядовъ Яковъ

Место рождения

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Подрядовъ Григорий

Мать: Подрядова Марфа Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрядова Лукерья Кириллова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Подрядова) Пелагея

Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Подрядова) Матрена

Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Подрядова) Олимпиада

Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Подрядовъ Тарасъ

Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Подрядовъ Андрей

Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Подрядова) Наталья

Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Подрядовъ Кузьма

Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Подрядова) Марфа

Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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