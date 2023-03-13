Подрядовъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Подрядовъ Григорий
Мать: Подрядова Марфа Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Подрядова) Пелагея
Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Подрядова) Матрена
Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Подрядова) Олимпиада
Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Подрядовъ Тарасъ
Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Подрядовъ Андрей
Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Подрядова) Наталья
Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Подрядовъ Кузьма
Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Подрядова) Марфа
Мать ребёнка: Подрядова Лукерья Кириллова