Подрядова Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Григорий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Подрядова) Авдотья
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Подрядова) Федора
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Подрядовъ Яковъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан