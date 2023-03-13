Подрядова Лукерья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова Лукерья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Олимпиада

Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Подрядовъ Тарасъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Подрядовъ Андрей

Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Подрядовъ Кузьма

Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Яковъ

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