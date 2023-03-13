Подрядова Лукерья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Олимпиада
Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Подрядовъ Тарасъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Подрядовъ Андрей
Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Подрядовъ Кузьма
Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Подрядовъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Яковъ