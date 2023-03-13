Подрядова Марина Дмитріева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ховронья
Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1831
Сын: Подрядовъ Григорий
Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Кузьма