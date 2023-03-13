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Подрядова Марина Дмитріева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ховронья

Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Подрядовъ Григорий

Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Подрядовъ Кузьма

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Кузьма

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