Левченко Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения14.06.1925
Дата смерти19.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1925
Отец: Левченко Трофим
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Аминева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Левченко Химия Рустямбековна
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
09.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левченко Химия Рустямбековна
Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
1957
Сын: Левченко Владислав Иванович
Мать ребёнка: Левченко Химия Рустямбековна
Смерть
19.05.1994