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Левченко Иван Трофимович

Место рождения

Песчаное, Полтавська область

Дата рождения

14.06.1925

Дата смерти

19.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1925

Отец: Левченко Трофим

Мать: Левченко Марина Яковлевна

Песчаное, Полтавська область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Аминева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Левченко Химия Рустямбековна

Бракосочетание
1948

Жена: Левченко Химия Рустямбековна

Рождение ребёнка
09.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко Химия Рустямбековна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Левченко Владислав Иванович

Мать ребёнка: Левченко Химия Рустямбековна

Смерть
19.05.1994
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