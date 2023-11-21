Левченко (Лепская) Марина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Лепская) Марина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Лепский Яков

Мать: Лепская неизвестно

Кременчуг. Или село Песчаное Полтавской области
Рождение ребёнка
14.06.1925

Сын: Левченко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Левченко Трофим

Песчаное, Полтавська область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Мазур Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Мазур Терентий

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мазур Николай (Микола) Терентьевич

Отец ребёнка: Мазур Терентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазур Терентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Трофим

Смерть
1976
Песчаное, Полтавська область
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