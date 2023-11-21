Левченко (Лепская) Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Лепский Яков
Мать: Лепская неизвестно
Кременчуг. Или село Песчаное Полтавской области
Рождение ребёнка
14.06.1925
Отец ребёнка: Левченко Трофим
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мазур Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Мазур Терентий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мазур Николай (Микола) Терентьевич
Отец ребёнка: Мазур Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазур Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левченко Трофим
Смерть
1976