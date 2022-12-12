село Песчаное, село Песчаное, Полтавська область (на 2018) — Familio

Песчаное

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2482Песчаное, д. вл. и казач.при рч. Сухо-Омельничке.714153599635
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Кохновская волость
443. Песчаное, деревня бывшая государственная, при речке Недогарке, дворов 246, жителей 1300, волостное правление (уездный город в 6 верстах), школа, 3 питейных дома, 10 Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Кохновская волость
1.0Песчаное селоПесчанское козаков7

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18531Піщанеселоцентр сільської ОТГр-н КременчуцькийПіщанська сільська об'єднана територіальна громада
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