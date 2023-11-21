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Аминева (Левченко) Любовь Ивановна
Аминева (Левченко) Любовь Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Левченко Иван Трофимович
1925 г.р.
Мать
Левченко (Баширова) Химия Рустямбековна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Левченко Иван Трофимович
Мать:
Левченко Химия Рустямбековна
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