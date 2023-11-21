Аминева (Левченко) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминева (Левченко) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Левченко Иван Трофимович

Мать: Левченко Химия Рустямбековна

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