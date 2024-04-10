Волженина Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Волженина Арина Пименова

Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Волженин Лаврентий Пименов

Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Волженин Ефрем Пименов

Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Волженин Назар Пименов

Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Волженина Анна Пименова

Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Волженин Иван Пименов

Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев

Рождение ребёнка
16.06.1834 ст.

Сын: Волженин Леон/Леонтий Пименов

Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Волженин Феодор Пименов

Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Пимен Фадеев

Смерть
Неизвестно
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