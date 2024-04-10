Волженина Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Волженина Арина Пименова
Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Волженин Лаврентий Пименов
Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Волженина Анна Пименова
Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев
Рождение ребёнка
16.06.1834 ст.
Сын: Волженин Леон/Леонтий Пименов
Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Волженин Пимен Фадеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно