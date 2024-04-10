Волженин Ефрем Пименов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолженин Ефрем Пименов

Волженин Ефрем Пименов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Около 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Волженин Пимен Фадеев

Мать: Волженина Лукерья

Рождение ребёнка
19.03.1857

Дочь: Волженина Дарья Ефремова

Мать ребёнка: Волженина Анна Спиридонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Савва Ефремов

Мать ребёнка: Волженина Анна Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Анна Спиридонова

Смерть
Около 1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close