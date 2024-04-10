Волженин Ефрем Пименов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиОколо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Волженин Пимен Фадеев
Мать: Волженина Лукерья
Рождение ребёнка
19.03.1857
Дочь: Волженина Дарья Ефремова
Мать ребёнка: Волженина Анна Спиридонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волженина Анна Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1860