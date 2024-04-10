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Волженин Пимен Фадеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Волженин Фадей Иванов

Мать: Волженина Наталья Лукьянова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Волженина Арина Пименова

Мать ребёнка: Волженина Лукерья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Волженин Лаврентий Пименов

Мать ребёнка: Волженина Лукерья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Волженин Ефрем Пименов

Мать ребёнка: Волженина Лукерья

Рождение ребёнка
1828

Сын: Волженин Назар Пименов

Мать ребёнка: Волженина Лукерья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Волженина Анна Пименова

Мать ребёнка: Волженина Лукерья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Волженин Иван Пименов

Мать ребёнка: Волженина Лукерья

Рождение ребёнка
16.06.1834 ст.

Сын: Волженин Леон/Леонтий Пименов

Мать ребёнка: Волженина Лукерья

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Волженин Феодор Пименов

Мать ребёнка: Волженина Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Лукерья

Смерть
До 1845
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