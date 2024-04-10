Волженин Пимен Фадеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Волженин Фадей Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Волженина Арина Пименова
Мать ребёнка: Волженина Лукерья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Волженин Лаврентий Пименов
Мать ребёнка: Волженина Лукерья
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Волженина Лукерья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Волженина Лукерья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Волженина Анна Пименова
Мать ребёнка: Волженина Лукерья
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Волженина Лукерья
Рождение ребёнка
16.06.1834 ст.
Сын: Волженин Леон/Леонтий Пименов
Мать ребёнка: Волженина Лукерья
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Волженина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волженина Лукерья
Смерть
До 1845