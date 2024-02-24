Волженин Фадей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Волжанин Иван Климов
Мать: Волженина Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Волженина Ольга Фадеева
Мать ребёнка: Волженина Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Волженина Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Волженин Лев Фадеев
Мать ребёнка: Волженина Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Волженина Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Волженина Наталья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно