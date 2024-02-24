Волженин Фадей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолженин Фадей Иванов

Волженин Фадей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Волжанин Иван Климов

Мать: Волженина Ирина Федорова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Волженина Ольга Фадеева

Мать ребёнка: Волженина Наталья Лукьянова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Волженин Пимен Фадеев

Мать ребёнка: Волженина Наталья Лукьянова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Волженин Лев Фадеев

Мать ребёнка: Волженина Наталья Лукьянова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Волженин Михайло Фадеев

Мать ребёнка: Волженина Наталья Лукьянова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Волженин Лавер Фадеев

Мать ребёнка: Волженина Наталья Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Наталья Лукьянова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close