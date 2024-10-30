Теплухина (Волженина) Ирина Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волженин Пимен Фадеев
Мать: Волженина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплухина Гликерия Маркова
Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Бондарева (Теплухина) Мелания Маркова
Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин
Рождение ребёнка
22.01.1849
Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин
Рождение ребёнка
25.09.1850
Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин
Рождение ребёнка
08.05.1851
Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Теплухина Анисия Маркова
Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин
Смерть
До 1871 ст.