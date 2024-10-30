Теплухина (Волженина) Ирина Пименова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Теплухина (Волженина) Ирина Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волженин Пимен Фадеев

Мать: Волженина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплухин Никифор Марков

Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплухин Афанасий Марков

Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплухина Гликерия Маркова

Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплухин Марко Калинин

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Бондарева (Теплухина) Мелания Маркова

Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.01.1849

Сын: Теплухин Игнатий Марков

Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин

Рождение ребёнка
25.09.1850

Сын: Теплухин Серапион Марков

Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин

Рождение ребёнка
08.05.1851

Сын: Теплухин Афиноген Марков

Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Теплухина Анисия Маркова

Отец ребёнка: Теплухин Марко Калинин

Смерть
До 1871 ст.
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

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