Осип-Иосиф Гаврилович
Место рождения
Дата рождения16.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1872
Отец: Гавриил-Гаврила Митрофанович
Мать: Татиана Николаевна
Бракосочетание
09.07.1899
Жена: Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Наталия Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Феодор Осипович
Мать ребёнка: Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Фекла Никифорова
Смерть
Неизвестно