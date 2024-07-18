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Осип-Иосиф Гаврилович

Место рождения

Нюрши, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

16.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1872

Отец: Гавриил-Гаврила Митрофанович

Мать: Татиана Николаевна

Нюрши, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
09.07.1899

Жена: Фекла Никифорова

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Наталия Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1905

Сын: Феодор Осипович

Мать ребёнка: Фекла Никифорова

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1909

Сын: Елисей-Алексей Осипович

Мать ребёнка: Фекла Никифорова

Смерть
Неизвестно

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