деревня Топнеры, деревня Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Топнеры

Цивильский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2829Котякова (Топнери), д. каз. (2)при овраге Топнере.833148430398
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Цивильская волость
Котякова, Цивильской (состоит из околодков: Аниш-касы, Нюрши, Синьял, Сятры и Топнери)см. каждый в отдельности.
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ок. Топнери, Цивильскойчуваши396
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Цивильский район
141178Топнерыдеревня55°50'с.ш.47°36'в.д.N-38-012
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