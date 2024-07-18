Гавриил-Гаврила Митрофанович
Место рождения
Дата рождения20.03.1831
Дата смертиМежду 1858 и 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1831
Отец: Митрофан Петрович (Афанасьевич)
Мать: Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Прокопьевна
Рождение ребёнка
11.07.1836
Дочь: Марина Гавриловна
Мать ребёнка: Акилина Прокопьевна
Смерть
Между 1858 и 1910
Бракосочетание
27.05.1859
Жена: Татиана Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1859
Дочь: Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Татиана Николаевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Татиана Николаевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Татиана Николаевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Спиридон Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1872
Мать ребёнка: Татиана Николаевна
Нюрши, Цивильский район, Чувашская Республика