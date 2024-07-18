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Гавриил-Гаврила Митрофанович

Место рождения

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

20.03.1831

Дата смерти

Между 1858 и 1910

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1831

Отец: Митрофан Петрович (Афанасьевич)

Мать: Дарья Алексеевна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Прокопьевна

Рождение ребёнка
11.07.1836

Дочь: Марина Гавриловна

Мать ребёнка: Акилина Прокопьевна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Между 1858 и 1910
Бракосочетание
27.05.1859

Жена: Татиана Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1859

Дочь: Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Татиана Николаевна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Татиана Николаевна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Татиана Николаевна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1869

Сын: Спиридон Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.11.1872

Сын: Осип-Иосиф Гаврилович

Мать ребёнка: Татиана Николаевна

Нюрши, Цивильский район, Чувашская Республика

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