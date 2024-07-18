Татиана Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1838
Дата смерти28.03.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1838
Отец: Николай Васильевич
Бракосочетание
27.05.1859
Рождение ребёнка
01.10.1859
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил-Гаврила Митрофанович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил-Гаврила Митрофанович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил-Гаврила Митрофанович
Рождение ребёнка
16.11.1872
Отец ребёнка: Гавриил-Гаврила Митрофанович
Нюрши, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
28.03.1910