Татиана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татиана Николаевна

Место рождения

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

03.01.1838

Дата смерти

28.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1838

Отец: Николай Васильевич

Мать: Феодосия-Федосья Тимофеевна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
27.05.1859

Муж: Гавриил-Гаврила Митрофанович

Рождение ребёнка
01.10.1859

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил-Гаврила Митрофанович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил-Гаврила Митрофанович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил-Гаврила Митрофанович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.11.1872

Сын: Осип-Иосиф Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил-Гаврила Митрофанович

Нюрши, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
28.03.1910

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