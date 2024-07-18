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Фекла Никифорова

Место рождения

Нюрши, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1877 и 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1878

Отец: Никифор Алексеевич

Мать: не указана

Нюрши, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
09.07.1899

Муж: Осип-Иосиф Гаврилович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Феодор Осипович

Отец ребёнка: Осип-Иосиф Гаврилович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1909

Сын: Елисей-Алексей Осипович

Отец ребёнка: Осип-Иосиф Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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