Фекла Никифорова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1877 и 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1878
Отец: Никифор Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1899
Рождение ребёнка
1905
Сын: Феодор Осипович
Отец ребёнка: Осип-Иосиф Гаврилович
Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Осип-Иосиф Гаврилович
Смерть
Неизвестно