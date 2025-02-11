Власов/Савельев Василий Семёнов
мужской, родился 1845, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАрина Максимова1822 г.р.
ОтецВласов Семён Николаев1824 г.р.
Супруги
Власова Федосья ИвановаДо 1849 г.р.
Дети
Власов Евграф Васильев22.12.1867 г.р.
Власов Андрей Васильев1871 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Власов Семён Николаев
Мать: Арина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Федосья Иванова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
22.12.1867
Мать ребёнка: Власова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Власова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
13.05.1877
Сын: Власов/Савельев Константин Васильев
Мать ребёнка: Власова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
13.05.1877
Сын: Власов/Савельев Алексей Васильев
Мать ребёнка: Власова Федосья Иванова
Смерть
Неизвестно