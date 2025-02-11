Власов/Савельев Василий Семёнов 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Власов/Савельев Василий Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Арина Максимова1822 г.р.
Отец
Власов Семён Николаев1824 г.р.
Супруги
Власова Федосья ИвановаДо 1849 г.р.
Дети
Власов Евграф Васильев22.12.1867 г.р.
Власов Андрей Васильев1871 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Власов Семён Николаев

Мать: Арина Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Федосья Иванова

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

37

Рождение ребёнка
22.12.1867

Сын: Власов Евграф Васильев

Мать ребёнка: Власова Федосья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1871

Сын: Власов Андрей Васильев

Мать ребёнка: Власова Федосья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.05.1877

Сын: Власов/Савельев Константин Васильев

Мать ребёнка: Власова Федосья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.05.1877

Сын: Власов/Савельев Алексей Васильев

Мать ребёнка: Власова Федосья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.