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Власов Семён Николаев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Николай Власов

Мать: Афимья Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Власов Василий Семёнов

Мать ребёнка: Арина Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Власов Александр Семёнов

Мать ребёнка: Арина Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Арина Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Домна Семёнова

Мать ребёнка: Арина Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Арина Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Степан Семёнов

Мать ребёнка: Арина Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
37
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Максимова

Смерть
Неизвестно
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