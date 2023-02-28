Власов Семён Николаев
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Николай Власов
Мать: Афимья Петрова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Арина Максимова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Арина Максимова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Арина Максимова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Домна Семёнова
Мать ребёнка: Арина Максимова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья Семёнова
Мать ребёнка: Арина Максимова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Степан Семёнов
Мать ребёнка: Арина Максимова
Место жительства
1858
37
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Максимова
Смерть
Неизвестно