Афимья Петрова
женский, родилась 1799
умерла Неизвестно
Супруги
Николай Власов1799 г.р.
Дети
Власов Семён Николаев1824 г.р.
Иван Николаев1829 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Власов
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Николай Власов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Власов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Власов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно