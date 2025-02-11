Афимья Петрова 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Афимья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1799

умерла Неизвестно

Супруги
Николай Власов1799 г.р.
Дети
Власов Семён Николаев1824 г.р.
Иван Николаев1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Власов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Власов Семён Николаев

Отец ребёнка: Николай Власов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Власов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Власов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

37

Смерть
Неизвестно

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