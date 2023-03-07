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Иван Николаев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Николай Власов

Мать: Афимья Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Анисья Ефремова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Анисья Ефремова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Анисья Ефремова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
37
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Ефремова

Смерть
Неизвестно
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