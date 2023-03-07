Иван Николаев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Николай Власов
Мать: Афимья Петрова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Анисья Ефремова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Анисья Ефремова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Анисья Ефремова
Место жительства
1858
37
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Ефремова
Смерть
Неизвестно