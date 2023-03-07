Анисья Ефремова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Место жительства
1858
37
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Николаев
Смерть
Неизвестно