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Анисья Ефремова

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
37
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Николаев

Смерть
Неизвестно
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