Власов Андрей Васильев 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Власов Андрей Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1871, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 13.08.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Власов/Савельев Василий Семёнов1845 г.р.
Мать
Власова Федосья ИвановаДо 1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Власов/Савельев Василий Семёнов

Мать: Власова Федосья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
13.08.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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