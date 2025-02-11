Власов/Савельев Константин Васильев 13.05.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Власов/Савельев Константин Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.05.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 26.06.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Власов/Савельев Василий Семёнов1845 г.р.
Мать
Власова Федосья ИвановаДо 1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1877

Отец: Власов/Савельев Василий Семёнов

Мать: Власова Федосья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
26.06.1877
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте | От поноса

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