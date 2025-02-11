Власов/Савельев Константин Васильев
мужской, родился 13.05.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 26.06.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВласов/Савельев Василий Семёнов1845 г.р.
МатьВласова Федосья ИвановаДо 1849 г.р.
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Рождение
13.05.1877
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.06.1877
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область