Власова Федосья Иванова
женский, родилась До 1849
умерла Неизвестно
Супруги
Власов/Савельев Василий Семёнов1845 г.р.
Дети
Власов Евграф Васильев22.12.1867 г.р.
Власов Андрей Васильев1871 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1867
Отец ребёнка: Власов/Савельев Василий Семёнов
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Власов/Савельев Василий Семёнов
Рождение ребёнка
13.05.1877
Сын: Власов/Савельев Константин Васильев
Отец ребёнка: Власов/Савельев Василий Семёнов
Рождение ребёнка
13.05.1877
Сын: Власов/Савельев Алексей Васильев
Отец ребёнка: Власов/Савельев Василий Семёнов
Смерть
Неизвестно