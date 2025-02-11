Власова Федосья Иванова До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Власова Федосья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1849

умерла Неизвестно

Супруги
Власов/Савельев Василий Семёнов1845 г.р.
Дети
Власов Евграф Васильев22.12.1867 г.р.
Власов Андрей Васильев1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов/Савельев Василий Семёнов

Рождение ребёнка
22.12.1867

Сын: Власов Евграф Васильев

Отец ребёнка: Власов/Савельев Василий Семёнов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1871

Сын: Власов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Власов/Савельев Василий Семёнов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.05.1877

Сын: Власов/Савельев Константин Васильев

Отец ребёнка: Власов/Савельев Василий Семёнов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.05.1877

Сын: Власов/Савельев Алексей Васильев

Отец ребёнка: Власов/Савельев Василий Семёнов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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