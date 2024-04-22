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Федор Никифоров

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: Никифор Кузьмин

Мать: Дарья Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: Федора Федорова

Мать ребёнка: Марина Потапова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1802 ст.

Сын: Давыд Федоров

Мать ребёнка: Марина Потапова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
23.06.1811 ст.

Сын: Евсевий Федоров

Мать ребёнка: Марина Потапова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Прокопий Федоров

Мать ребёнка: Марина Потапова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Фекла Федорова

Мать ребёнка: Марина Потапова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
07.10.1823 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Марина Потапова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Потапова

Смерть
1847 ст.
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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