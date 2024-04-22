Федор Никифоров
Место рождения
Дата рождения1780 ст.
Дата смерти1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: Никифор Кузьмин
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: Федора Федорова
Мать ребёнка: Марина Потапова
Рождение ребёнка
24.07.1802 ст.
Сын: Давыд Федоров
Мать ребёнка: Марина Потапова
Раскольник
Рождение ребёнка
23.06.1811 ст.
Сын: Евсевий Федоров
Мать ребёнка: Марина Потапова
Раскольник
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Прокопий Федоров
Мать ребёнка: Марина Потапова
Раскольник
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Фекла Федорова
Мать ребёнка: Марина Потапова
Раскольница
Рождение ребёнка
07.10.1823 ст.
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Марина Потапова
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Потапова
Смерть
1847 ст.