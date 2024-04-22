Никифор Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1755 ст.
Дата смерти1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Отец: Кузьма Максимов
Мать: Пелагея Федорова
Раскольник
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Федор Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Никита Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Раскольник
Рождение ребёнка
24.06.1793 ст.
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Смерть
1802 ст.