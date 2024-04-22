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Никифор Кузьмин

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

1802 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: Кузьма Максимов

Мать: Пелагея Федорова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Федор Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Никита Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
24.06.1793 ст.

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Смерть
1802 ст.
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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