Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Федорова

Пелагея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715 ст.

Дата смерти

1789 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Василий Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Максимов

Перино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1748 ст.

Дочь: Ирина Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Максимов

Перино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Федор Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Максимов

Перино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Елена Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Максимов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Никифор Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Максимов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Максимов

Смерть
1789 ст.
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close