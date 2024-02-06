Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715 ст.
Дата смерти1789 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Василий Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Максимов
Рождение ребёнка
1748 ст.
Дочь: Ирина Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Максимов
Рождение ребёнка
1749 ст.
Сын: Федор Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Максимов
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Елена Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Максимов
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Никифор Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Максимов
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Максимов
Смерть
1789 ст.