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Кузьма Максимов

Место рождения

Перино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1715 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Перино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Василий Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Перино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1748 ст.

Дочь: Ирина Кузьмина

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Перино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Федор Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Перино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Елена Кузьмина

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Никифор Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Федорова

Смерть
Неизвестно
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