Кузьма Максимов
Место рождения
Дата рождения1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.
Раскольник
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Василий Кузьмин
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1748 ст.
Дочь: Ирина Кузьмина
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1749 ст.
Сын: Федор Кузьмин
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Елена Кузьмина
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Никифор Кузьмин
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Федорова
Смерть
Неизвестно