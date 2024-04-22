Федора Федорова
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Федор Никифоров
Мать: Марина Потапова
Бракосочетание
02.11.1817 ст.
Муж: Яков Кононов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1819 ст.
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кононов
Рождение ребёнка
24.01.1824 ст.
Дочь: Аксинья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кононов
Рождение ребёнка
24.03.1825 ст.
Дочь: Матрена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кононов
Рождение ребёнка
04.01.1828 ст.
Сын: Савва Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кононов
Рождение ребёнка
20.08.1829 ст.
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кононов
Рождение ребёнка
15.05.1833 ст.
Сын: Ферапонт Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кононов
Рождение ребёнка
27.11.1834 ст.
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кононов
Рождение ребёнка
27.04.1839 ст.
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кононов
Смерть
Неизвестно