Федора Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора Федорова

Федора Федорова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Федор Никифоров

Мать: Марина Потапова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.11.1817 ст.

Муж: Яков Кононов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1819 ст.

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кононов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.01.1824 ст.

Дочь: Аксинья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кононов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1825 ст.

Дочь: Матрена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кононов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.01.1828 ст.

Сын: Савва Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кононов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1829 ст.

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кононов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1833 ст.

Сын: Ферапонт Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кононов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1834 ст.

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кононов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.04.1839 ст.

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кононов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close