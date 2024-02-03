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Марина Потапова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: Потап Павлов

Мать: Агриппина Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Никифоров

Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: Федора Федорова

Отец ребёнка: Федор Никифоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1802 ст.

Сын: Давыд Федоров

Отец ребёнка: Федор Никифоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
23.06.1811 ст.

Сын: Евсевий Федоров

Отец ребёнка: Федор Никифоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Прокопий Федоров

Отец ребёнка: Федор Никифоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Фекла Федорова

Отец ребёнка: Федор Никифоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
07.10.1823 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федор Никифоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
Неизвестно

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