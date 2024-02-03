Марина Потапова
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: Потап Павлов
Мать: Агриппина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Никифоров
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: Федора Федорова
Отец ребёнка: Федор Никифоров
Рождение ребёнка
24.07.1802 ст.
Сын: Давыд Федоров
Отец ребёнка: Федор Никифоров
Раскольник
Рождение ребёнка
23.06.1811 ст.
Сын: Евсевий Федоров
Отец ребёнка: Федор Никифоров
Раскольник
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Прокопий Федоров
Отец ребёнка: Федор Никифоров
Раскольник
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Фекла Федорова
Отец ребёнка: Федор Никифоров
Раскольница
Рождение ребёнка
07.10.1823 ст.
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Федор Никифоров
Раскольница
Смерть
Неизвестно