Агриппина Семенова
Место рождения
Дата рождения1763 ст.
Дата смерти22.10.1837 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Павлов
Взята в деревне Неустроевой, из крестьян помещицы Анастасии Ерофеевой дочери Гагиной
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Марина Потапова
Отец ребёнка: Потап Павлов
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Акулина Потапова
Отец ребёнка: Потап Павлов
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Акулина Потапова
Отец ребёнка: Потап Павлов
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Иван Потапов
Отец ребёнка: Потап Павлов
Смерть
22.10.1837 ст.
От старости