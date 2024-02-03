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Агриппина Семенова

Место рождения

Неустроево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

22.10.1837 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Неустроево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Павлов

Взята в деревне Неустроевой, из крестьян помещицы Анастасии Ерофеевой дочери Гагиной
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Марина Потапова

Отец ребёнка: Потап Павлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Акулина Потапова

Отец ребёнка: Потап Павлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Акулина Потапова

Отец ребёнка: Потап Павлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Иван Потапов

Отец ребёнка: Потап Павлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
22.10.1837 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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