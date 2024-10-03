Акулина Потапова
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: Потап Павлов
Мать: Агриппина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
11.11.1799 ст.
Муж: Лаврентий Михайлов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.10.1802 ст.
Сын: Филипп Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
05.01.1805 ст.
Дочь: Домника Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
19.04.1807 ст.
Сын: Януарий Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
01.03.1810 ст.
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Пелагея Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
15.03.1816 ст.
Сын: Василий Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
22.08.1825 ст.
Сын: Иван Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов
Смерть
Неизвестно