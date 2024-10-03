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Акулина Потапова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Потап Павлов

Мать: Агриппина Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
11.11.1799 ст.

Муж: Лаврентий Михайлов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.10.1802 ст.

Сын: Филипп Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1805 ст.

Дочь: Домника Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1807 ст.

Сын: Януарий Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1810 ст.

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Пелагея Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.03.1816 ст.

Сын: Василий Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.08.1825 ст.

Сын: Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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