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Фекла Федорова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Федор Никифоров

Мать: Марина Потапова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
08.09.1837 ст.

Сын: Трофим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кириллов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
16.12.1839 ст.

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кириллов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
04.09.1845 ст.

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кириллов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.

Сын: Нистрат Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кириллов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
26.08.1851 ст.

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кириллов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Кириллов

Смерть
Неизвестно
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