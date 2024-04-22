Фекла Федорова
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Отец: Федор Никифоров
Мать: Марина Потапова
Раскольница
Рождение ребёнка
08.09.1837 ст.
Сын: Трофим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кириллов
Раскольник
Рождение ребёнка
16.12.1839 ст.
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кириллов
Раскольница
Рождение ребёнка
04.09.1845 ст.
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кириллов
Раскольница
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.
Сын: Нистрат Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кириллов
Раскольник
Рождение ребёнка
26.08.1851 ст.
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кириллов
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Кириллов
Смерть
Неизвестно