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Яков Кириллов

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.10.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1819 ст.

Отец: Кирилл Федулов

Мать: Акулина Андрианова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Федорова

Рождение ребёнка
08.09.1837 ст.

Сын: Трофим Яковлев

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
16.12.1839 ст.

Дочь: Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
04.09.1845 ст.

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.

Сын: Нистрат (Филипп) Яковлев

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
26.08.1851 ст.

Дочь: Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
Неизвестно

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