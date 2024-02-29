Яков Кириллов
Место рождения
Дата рождения16.10.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1819 ст.
Отец: Кирилл Федулов
Мать: Акулина Андрианова
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
08.09.1837 ст.
Сын: Трофим Яковлев
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Раскольник
Рождение ребёнка
16.12.1839 ст.
Дочь: Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Раскольница
Рождение ребёнка
04.09.1845 ст.
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Раскольница
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Раскольник
Рождение ребёнка
26.08.1851 ст.
Дочь: Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Раскольница
Смерть
Неизвестно