Ленина София Антипьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленина София Антипьевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленин Николай Егорович

Рождение ребёнка
?.11.1854 ст.

Сын: Ленин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ленин Николай Егорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ленина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ленин Николай Егорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасо-Преображенская на Болоте церковь.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ленин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Ленин Николай Егорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасо-Преображенская на Болоте церуовь.
Смерть
Неизвестно

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