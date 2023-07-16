Ленина София Антипьевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1854 ст.
Отец ребёнка: Ленин Николай Егорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ленина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ленин Николай Егорович
Спасо-Преображенская на Болоте церковь.
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Ленин Николай Егорович
Спасо-Преображенская на Болоте церуовь.
Смерть
Неизвестно