Ленин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1854 ст.
Дата смерти08.04.1855 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1854 ст.
Отец: Ленин Николай Егорович
Мать: не указана
Смерть
08.04.1855 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Губернского Секретаря Николая Егоровича Ленина сын младенец, 5 месяцев, от неизвестной болезни. Похоронен на Введенском кладбище.