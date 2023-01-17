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Ленин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1854 ст.

Дата смерти

08.04.1855 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1854 ст.

Отец: Ленин Николай Егорович

Мать: не указана

Смерть
08.04.1855 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Губернского Секретаря Николая Егоровича Ленина сын младенец, 5 месяцев, от неизвестной болезни. Похоронен на Введенском кладбище.
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