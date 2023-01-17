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Ленин Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ленин Егор Федорович

Мать: не указана

Работа или профессия
1853
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Секретарь дворянского депутатского собрания. Губернский секретарь.
Рождение ребёнка
?.11.1854 ст.

Сын: Ленин Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дворянский заседатель в уездном суде в г. Вологде.
Работа или профессия
С 1855 по 1856
Коллежский секретарь.
Работа или профессия
1861
Кандидат в мировые посредники 3-го участка в Кадниковском уезде.
Смерть
Неизвестно
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