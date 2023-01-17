Ленин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ленин Егор Федорович
Мать: не указана
Работа или профессия
1853
Секретарь дворянского депутатского собрания. Губернский секретарь.
Рождение ребёнка
?.11.1854 ст.
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1854
Дворянский заседатель в уездном суде в г. Вологде.
Работа или профессия
С 1855 по 1856
Коллежский секретарь.
Работа или профессия
1861
Кандидат в мировые посредники 3-го участка в Кадниковском уезде.
Смерть
Неизвестно