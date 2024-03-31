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Николаев Константин Михайлович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

30.12.1908

Дата смерти

?.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1908

Отец: Николаев Михаил

Мать: Жарова Варвара Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.01.1935

Сын: Николаев Юрий Константинович

Мать ребёнка: Николаева Шаблина Ольга Михайловна

Баку
Рождение ребёнка
19.04.1943

Сын: Николаев Александр Константинович

Мать ребёнка: Николаева Шаблина Ольга Михайловна

село Черновское Молотовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Мироненко Алла Константиновна

Мать ребёнка: Николаева Шаблина Ольга Михайловна

Смерть
?.09.1975
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