Николаев Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.12.1908
Дата смерти?.09.1975
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1908
Отец: Николаев Михаил
Мать: Жарова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1935
Сын: Николаев Юрий Константинович
Мать ребёнка: Николаева Шаблина Ольга Михайловна
Баку
Рождение ребёнка
19.04.1943
Сын: Николаев Александр Константинович
Мать ребёнка: Николаева Шаблина Ольга Михайловна
село Черновское Молотовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Мироненко Алла Константиновна
Мать ребёнка: Николаева Шаблина Ольга Михайловна
Смерть
?.09.1975