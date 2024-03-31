Николаева Шаблина Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1911
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1935
Сын: Николаев Юрий Константинович
Отец ребёнка: Николаев Константин Михайлович
Баку
Рождение ребёнка
19.04.1943
Сын: Николаев Александр Константинович
Отец ребёнка: Николаев Константин Михайлович
село Черновское Молотовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Мироненко Алла Константиновна
Отец ребёнка: Николаев Константин Михайлович
Смерть
1992