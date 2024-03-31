Николаева Шаблина Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Шаблина Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1911

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1935

Сын: Николаев Юрий Константинович

Отец ребёнка: Николаев Константин Михайлович

Баку
Рождение ребёнка
19.04.1943

Сын: Николаев Александр Константинович

Отец ребёнка: Николаев Константин Михайлович

село Черновское Молотовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Мироненко Алла Константиновна

Отец ребёнка: Николаев Константин Михайлович

Смерть
1992
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