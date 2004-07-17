Николаев Юрий Константинович
Место рожденияБаку
Дата рождения19.01.1935
Дата смерти17.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1935
Баку
Бракосочетание
14.01.1960
Жена: Николаева Тала Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1961
Дочь: Черноглазова Кира Юрьевна
Мать ребёнка: Николаева Тала Ивановна
Баку
Рождение ребёнка
04.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Тала Ивановна
Смерть
17.07.2004
г.Сосенский Калужская область