Николаев Юрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Юрий Константинович

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Место рождения

Баку

Дата рождения

19.01.1935

Дата смерти

17.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1935

Отец: Николаев Константин Михайлович

Мать: Николаева Шаблина Ольга Михайловна

Баку
Бракосочетание
14.01.1960

Жена: Николаева Тала Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1961

Дочь: Черноглазова Кира Юрьевна

Мать ребёнка: Николаева Тала Ивановна

Баку
Рождение ребёнка
04.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Тала Ивановна

Смерть
17.07.2004
г.Сосенский Калужская область
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