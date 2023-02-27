Кузнецов Константин Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Кузнецов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна
Рождение ребёнка
16.03.1903
Дочь: (Кузнецова) Александра Константиновна
Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна
Рождение ребёнка
24.12.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна
Рождение ребёнка
16.10.1907
Сын: Кузнецов Анфилохий Константинович
Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1910
Сын: Кузнецов Александр Константинович
Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна
Рождение ребёнка
17.05.1912
Дочь: (Кузнецова) Алевтина Константиновна
Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна
Рождение ребёнка
13.05.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1916
Сын: Кузнецов Александр Константинович
Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна
Смерть
Около 1938