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Кузнецов Константин Евстафьевич

Место рождения

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Кузнецов Евстафий Кузьмич

Мать: Кузнецова Хиония Семеновна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Апполинария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Кузнецов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.03.1903

Дочь: (Кузнецова) Александра Константиновна

Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.12.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1907

Сын: Кузнецов Анфилохий Константинович

Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.05.1910

Сын: Кузнецов Александр Константинович

Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1912

Дочь: (Кузнецова) Алевтина Константиновна

Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1916

Сын: Кузнецов Александр Константинович

Мать ребёнка: Кузнецова Апполинария Михайловна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1938

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